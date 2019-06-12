«Сделала замечание»: в Югре убили известную общественницу

Нижневартовск, Югра, , 18:10 — REGNUM В Югре устанавливаются обстоятельства гибели председателя общественной организации жертв политический репрессий «Истоки памяти» города Нижневартовска Лидии Таскаевой. Проведённая судебно-медицинская экспертиза показала, что смерть женщины носит криминальный характер, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по ХМАО.

Общественницу обнаружили 9 июня 2019 года в одном из домов садово-огороднического товарищества «Черемушки» Нижневартовска. В комнате, где находилась 71-летняя погибшая, имелись следы пожара. В ходе совместной работы следователей СКР с сотрудниками полиции было установлено и задержан подозреваемый в совершении особо тяжкого преступления.

Обвинение предъявлено 46-летнему жителю Нижневартовска по ч. 4 ст.111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»). По предварительной версии сосед Лидии Таскаевой требовал у женщины деньги на спиртное.

«Из показаний обвиняемого следует, что женщина сделала в его адрес замечание относительно поведения и нахождения в ее доме, после чего он схватил подручный предмет и нанёс потерпевшей несколько ударов по голове. С целью скрыть совершенное преступление, обвиняемый совершил поджог и покинул дом», — сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО.

Предполагаемый убийца заключён под стражу.