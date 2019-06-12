Среда, 12 Июня 2019 года
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В Калужской области нашли тело подростка из Тулы

Происшествия

Следствием назначена судебно-медицинская экспертиза

В Калужской области нашли тело подростка из Тулы
Иван Шилов © ИА REGNUM
Тело

Калуга, 12 июня 2019, 17:43 — REGNUM  Сотрудниками МЧС на берегу реки Ока вблизи села Корекозево Перемышльского района Калужской области обнаружено тело 17-летнего подростка. Об этом 12 июня сообщила корреспонденту ИА REGNUM следователь Козельского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Калужской области Виктория Суконкина.

По её словам, следствием назначена судебно-медицинская экспертиза. При осмотре каких-либо телесных повреждений на теле подростка не обнаружено.

10 июня следователь Козельского межрайонного следственного отдела по СУ СК России по Калужской области Виктория Суконкина сообщила корреспонденту ИА REGNUM, что в Калужской области уже третий день продолжаются поиски 17-летнего подростка, который упал в реку Оку.

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