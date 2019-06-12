В Египте автомобильная авария привела к гибели четырнадцати человек

Каир, , 16:36 — REGNUM В пригороде Каира столкновение грузовика и двух автобусов привело к массовой гибели людей, сообщает 12 июня издание «Youm7».

По информации издания, четырнадцать человек погибли и восемь получили ранения в результате дорожно-транспортного происшествия, произошедшего на кольцевой дороге в районе города-спутника Каира — Хельвана.

Два микроавтобуса с пассажирами столкнулись с грузовым автомобилем.

Причины и подробности ДТП выясняет местная полиция.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Всемирной организации здравоохранения, каждый год в Египте в ДТП погибает порядка 12 тыс. человек. Причиной такой печальной статистики является неудовлетворительное состояние организации дорожного движения и автомобильных дорог.

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