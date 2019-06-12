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Военнослужащий погиб при взрыве на северо-западе Пакистана

Происшествия

Ещё два человека получили ранения

Военнослужащий погиб при взрыве на северо-западе Пакистана
Иван Шилов © ИА REGNUM
Взрыв на дороге

Исламабад, 12 июня 2019, 15:33 — REGNUM  Один сотрудник сил безопасности погиб, ещё двое получили ранения при взрыве в округе Северный Вазиристан на северо-западе Пакистана. Об этом 12 июня сообщает агентство «Синьхуа».

Взрыв произошёл во время патрулирования военными одного из районов округа. Как рассказали пострадавшие, автомобиль сотрудников подорвался на придорожной мине.

Раненые были доставлены в ближайшее медучреждение. До сих пор ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за взрыв.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели двух сотрудников сил безопасности в Пакистане во время атаки боевиками военного патруля на юго-западе страны в городе Хернай провинции Белуджистан.

Какая конкретно из террористических группировок осуществила нападение выяснить не удалось.

Читайте ранее в этом сюжете: Боевики атаковали военный патруль на юго-западе Пакистана

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