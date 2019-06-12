Более двух десятков объектов проверяют в Москве из-за угрозы взрывов

Москва, , 14:40 — REGNUM Более 25 объектов проверяют специалисты в Москве после получения информации о заложенных взрывных устройствах. Об этом 12 июня сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу.

По поступившей информации, были получены сообщения об угрозе взрыва в, как минимум, 25 объектах массового посещения людей в Москве. В число проверяемых попали парк «ЗИЛАРТ», стадион «ЦСКА Арена» и «Парк Легенд», парк 1Зарядье», стадион «Сапсан Арена» и ВДНХ.

Кроме того, поступили анонимные сообщения о минировании более десяти станций метро и нескольких магазинов, расположенных на первых этажах жилых зданий.

Часть объектов уже проверена сотрудниками экстренных служб и кинологами с собаками, часть проверяется в настоящее время. На данный момент взрывных устройств нигде не обнаружено.

Ранее ИА REGNUM сообщало о заявлении депутата Рады на Украине Антона Геращенко, что за сообщениями о ложном минировании в России стоят граждане Украины, которые таким способом, якобы, борются с некими аналогичными действиями граждан России на территории Украины.

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