Двое взрослых и один ребёнок погибли в ДТП в Дагестане

Бабаюртовский район, Дагестан, , 14:21 — REGNUM Три человека погибли, трое пострадали в результате столкновения грузового и легкового автомобилей в Дагестане. Об этом 12 июня сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

ДТП произошло утром 12 июня в Бабаюртовском районе Дагестана на трассе Астрахань — Махачкала. Столкнулись Lada Priora и КамАЗ. Легковой автомобиль получил серьёзны повреждения при столкновении.

В результате аварии погибли двое взрослых и один ребёнок. Ещё двое взрослых и ребёнок были госпитализированы с травмами в центральную больницу Бабаюртовского района. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.

К ликвидации последствий ДТП были привлечены четыре человека и одна единица техники от ГУ МЧС по региону. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели четырёх человек в результате ДТП в Башкирии. Среди погибших — двое детей трёх и пяти лет.

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