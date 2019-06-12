В петербургской подземке сожгли комнату полиции

Санкт-Петербург, , 13:10 — REGNUM В Санкт-Петербургском метрополитене на станции метро «Ладожская» в комнате полиции произошел пожар. Об этом сегодня, 12 июня, сообщают городские СМИ.

По предварительным данным, сотрудники полиции задержали мужчину на станции метро «Ладожская» и доставили его в специальную комнату, используемую правоохранительными органами.

Однако задержанный смог поджечь комнату. По всей видимости подожжены были различные бумаги, находившиеся в помещении.

Патрульным удалось быстро потушить пламя. Поджигатель был отправлен в другой отдел полиции. За что именно он был задержан не уточняется.