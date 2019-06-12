Среда, 12 Июня 2019 года
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Более 400 человек эвакуировали в Нижегородской академии самбо из-за пожара

Происшествия

Пострадавших нет

Более 400 человек эвакуировали в Нижегородской академии самбо из-за пожара
Дарья Драй © ИА REGNUM
Эвакуационные выходы

Нижний Новгород, 12 июня 2019, 12:59 — REGNUM  427 человек, в том числе 230 детей эвакуировали спасатели из-за возгорания кровли в академии самбо в городе Кстово Нижегородской области. Об этом 12 июня сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Информация о возгорании поступила спасателям утром 12 июня. Загорелась кровля здания музея спортивной школы олимпийского резерва по самбо в городе Кстово. Площадь пожара составила 100 кв. метров.

Для ликвидации пожара были привлечены 40 человек личного состава и 14 единиц техники. При пожаре никто не пострадал.

Происшествие не повлияло на работу академии, она функционирует в штатном режиме. Причины возгорания выясняются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о пожаре в здании вуза в Ростове-на-Дону. Возгорание произошло в подвале Ростовского государственного экономического университета. В результате инцидента никто не пострадал.

Читайте ранее в этом сюжете: В ростовском вузе произошёл пожар — эвакуировано не менее 500 человек

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