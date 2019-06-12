СКР в Якутске проверяет сообщения о получении двумя детьми травм на батуте

Якутск, , 12:12 — REGNUM Процессуальную проверку проводит следственное управление следственного комитета РФ по Якутии в связи с фактом травмирования двух детей на надувном аттракционе в Якутске. Об этом 12 июня сообщила пресс-служба СУ СК по региону.

Информация о получении травм двумя пятилетними детьми во время игр на батуте, установленном на Комсомольской площади города Якутска появилась в местных СМИ 11 июня. По данному факту следственным отделом по городу Якутску начата процессуальная проверка по признакам состава преступления, предусмотренного статьёй об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, предназначенных для детей в возрасте до шести лет.

Предварительно установлено что, по словам отца одной из пострадавших девочек, ребёнок получил тяжёлую травму позвоночника при падении с двухметровой высоты. Вторая пострадавшая получила перелом запястья.

Следователями будет проверена вся поступившая информация по данному инциденту. кроме того, будут проверены качество и степень безопасности предоставленных развлекательных услуг. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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