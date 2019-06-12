ДНР: украинские боевики 12 раз нарушили режим прекращения огня

Донецк, , 11:02 — REGNUM Режим перемирия был нарушен украинскими военнослужащими 12 раз за прошедшие сутки. Об этом 12 июня сообщила пресс-служба представительства Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Нарушая все достигнутые ранее договорённости по перемирию, а также Минские соглашения, войска Украины обстреляли следующие населённые пункты ДНР: Горловка (посёлок шахты имени Изотова), Доломитное, Зайцево, Васильевка, Минеральное, Ясиноватая, Спартак, Саханка.

При обстрелах территории ДНР украинские военнослужащие применяли гранатомёты, миномёты калибром 120 мм и 82 мм, вооружение БМП/БТР, крупнокалиберное стрелковое и стрелковое вооружение.

Жертв и пострадавших среди мирных граждан ДНР нет, повреждений гражданской инфраструктуры не зарегистрировано.

Общее количество выпущенных боевиками Украины по территории ДНР боеприпасов составило 367 единиц. В предыдущие сутки это количество составило 220 единиц.

Ранее ИА REGNUM сообщало о результатах опроса по поводу политического будущего ДНР и ЛНР, проведённого «Левада-центром» среди граждан России. Как показал опрос, большинство жителей России (29%) считают, что юго-восток Украины должен стать независимым государством.

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