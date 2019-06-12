Возросло число погибших от пожара в Одесской больнице

Одесса, Украина, , 10:29 — REGNUM До семи человек возросло число погибших в результате пожара в Одесском медицинском центре психического здоровья. Об этом 12 июня сообщила пресс-служба государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Один из четырёх человек, госпитализированных накануне, скончался в больнице. Ещё трое находятся под наблюдением врачей.

Напомним, пожар в Одесском областном медицинском центре психического здоровья вспыхнул 11 июня в 21:44 по местному времени. Площадь возгорания достигла 500 кв. метров. Ликвидация пожара произошла в 23:15 по местному времни.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в результате пожара в Одесском медицинском центре психического здоровья погибли шесть человек из 15 спасённых. Четверо погибли на месте происшествия, ещё двое скончались в больнице, после госпитализации.

Также сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский поручил премьер-министру Украины Владимиру Гройсману создать комиссию по расследованию причин и обстоятельств пожара в Одессе.

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