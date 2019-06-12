Семья из трёх человек погибла при пожаре в Свердловской области

ст. Анатольская, Свердловская область, , 09:41 — REGNUM Три человека, в том числе малолетний ребёнок, погибли при пожаре в дачном посёлке в Свердловской области. Об этом 12 июня сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

Информация о пожаре поступила в региональное ГУ МЧС в 05:20 по местному времени (03:20 мск) 12 июня. Возгорание произошло в дачном поселке на станции Анатольская Горноуральского городского округа. Открытое горение было ликвидировано в 07:28 (05:28 мск).

Площадь возгорания составила 39 кв. метров. Сгорели садовый дом и баня. При пожаре, надышавшись угарным газом, погибли мужчина 1975 года рождения, его супруга 1986 года рождения и их малолетний сын 2015 года рождения. Для определения точной причины возгорания назначена пожарно-техническая экспертиза.

В качестве предварительной версии возникновения пожара в ГУ МВД называют замыкание электропроводки. По факту гибели людей назначена проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Ранее ИА REGNUM сообщало о пожаре в Ингушетии. Сгорело жилое здание старого дома барачного типа. В результате пожара дом для дальнейшего жилья стал непригоден, без жилья остались десять семей.

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