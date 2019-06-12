Среда, 12 Июня 2019 года
09:40:56 МСК

Журналист в Мексике была убита неизвестными злоумышленниками

Происшествия

Власти начали расследование убийства

Мехико, 12 июня 2019, 09:40 — REGNUM  Жкрналист Норма Сарабия была убита неизвестными злоумышленниками в штате Табаско на юго-востоке Мексики. Об этом вечером 11 июня сообщает газета Milenio.

По предварительной информации, на журналистку напали возле её дома в муниципалитете Уимангильо. В нападении участвовали двое мужчин, которым удалось скрыться с места преступления.

Норма Сарабия работала в региональной газете Tabasco Hoy и занималась освещением проблем, связанных с вопросами безопасности в муниципалитете Чонтальпа, на границе штатов Веракрус и Табаско.

В настоящее время власти приступили к расследованию убийства. Район, где произошло преступление оцеплен, начаты мероприятия по розыску злоумышленников.

Ранее ИА REGNUM сообщало об убийстве корреспондента Франсиско Ромеро Диаса. Он был убит в мексиканском штате Кинтана-Роо.

По итогам 2018 года Мексика была признана третьей в рейтинге опасных для журналистов стран. По данным организации «Репортеры без границ» в 2018 году жертвами насилия в Мексике стали девять журналистов.

Читайте ранее в этом сюжете: В Мексике был убит еще один журналист

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Нападения на журналистов
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить