Harley-Davidson довёл иркутского губернатора до больничной палаты

Иркутск, , 08:52 — REGNUM Госпитализация в стационар губернатора Иркутской области Серея Левченко была связана с неудачной поездкой на мотоцикле в прибайкальском посёлке Листвянка. Глава региона сам сообщил об этом в интервью Interfax.

Рассказывая об этом инциденте, Левченко отметил, что «ушибся сильно»: «когда забирался на гору, завалился на мотоцикле на спину».

После госпитализации врачи, по оценке иркутского губернатора, «исследовали каждый миллиметр», и теперь можно ответственно сказать — со здоровьем все в порядке.

Напомним, за 2018 год в доходах губернатора Иркутской области произошли существенные изменения. В сравнении с 2017 годом Сергей Левченко стал богаче более чем на 600 тысяч рублей и обзавёлся мотоциклом — легендарным Harley-Davidson.

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25 мая 2019 года губернаторская пресс-служба была вынуждена распространить официальное сообщение, в котором сказано, что глава региона госпитализирован в лечебное учреждение из-за болевого синдрома в связи с травмой спины. На его реабилитацию потребовалась неделя.

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