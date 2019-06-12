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Лодка с мигрантами из Венесуэлы пропала в Карибском море

Происшествия

На борту лодки находились более 30 человек

Лодка с мигрантами из Венесуэлы пропала в Карибском море
Иван Шилов © ИА REGNUM
Корабль с мигрантами

Каракас, 12 июня 2019, 08:34 — REGNUM  Лодка с 32 мигрантами из Венесуэлы пропала без вести в Карибском море. Об этом 12 июня сообщил депутат Национальной ассамблеи (однопалатного парламента) Боливарианской Республики Венесуэла Луис Стефанелли. Слова депутата приведены на интернет-портале парламента.

По словам Стефанелли, лодка вышла в море 7 июня и до сих пор никто из находившихся в лодке не связался со своими родными и близкими людьми. Стефанелли заключил, что вероятность того, что случилась трагедия, очень велика.

При этом Стефанелли отметил, что, к сожалению, поисково-спасательная операция властями до сих пор не начата, несмотря на многочисленные просьбы родственников тех, кто находится в пропавшей лодке.

Никаких официальных комментариев по данному поводу пока не поступало.

Ранее ИА REGNUM сообщало о заявлении ООН по поводу беженцев из Венесуэлы. По данным ООН, к концу 2019 года число мигрантов из Венесуэлы может достигнуть 5,3 миллиона человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Число беженцев из Венесуэлы может достигнуть 5,3 млн — ООН

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