Четыре человека погибли в ДТП в Башкирии

Уфа, , 05:55 — REGNUM Четыре человека, среди которых двое малолетних детей, погибли в результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком на трассе в Башкирии, сообщает пресс-служба УГИБДД республики.

Сообщается, что легковой автомобиль Lada Largus столкнулся с грузовиком «КамАЗ» на трассе Кага — Старосубхангулово. В результате ДТП погибли четыре человека, находившиеся в салоне «легковушки», среди них — двое детей, предположительно, трех и пяти лет. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и выясняют причины и обстоятельства аварии.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 июня в результате столкновения двух легковых автомобилей под Геленджиком в Краснодарском крае погибли четыре человека. Сообщалось, что лобовое столкновение автомобилей произошло возле поселка Тешебс.

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