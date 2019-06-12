Число жертв взрыва газопровода на фабрике в китайском Наньчане удвоилось

Наньчан, Китай, , 04:30 — REGNUM Количество жертв взрыва газопровода на сталелитейной фабрике в города Наньчан, столице провинции Цзянси на востоке Китая возросло до четырех человек, сообщает 11 июня агентство Синьхуа.

Шесть человек, получивших ранения в результате инцидента, по-прежнему находятся в госпитале и получают медицинскую помощь, сообщили в бюро по чрезвычайным ситуациям Наньчана.

Инцидент произошел 29 мая на специальной сталелитейной фабрике «Фанда». Один человек погиб на месте, еще один — в результате получения серьезных ожогов, уже в госпитале.

При этом, надзорное бюро провинции Цзянси неоднократно критиковало фабрику за ненадлежащее соблюдение норм безопасности для ее сотрудников, отмечая, что с 2016 года здесь произошло по меньшей мере 10 инцидентов с пострадавшими.

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