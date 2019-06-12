Среда, 12 Июня 2019 года
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В Костромской области горят 13,1 гектаров леса

Происшествия

В настоящее время пожар локализован на площади 13 гектаров

Кострома, 12 июня 2019, 04:21 — REGNUM  Участок леса в 13,1 гектаров охвачен огнем в Макарьевском лесничестве Костромской области, сообщает пресс-служба областного ГУ МЧС России.

Сообщается, что спасателям удалось локализовать пожар на площади 13 гектаров. В настоящее время пожарные продолжают тушить возгорание. Отмечается, что угрозы распространения пожара нет. Также представители МЧС РФ выясняют причины возгорания в лесу.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 11 июня в Красноярском крае зафиксировано восемь лесных пожаров на общей площади в 6 157 гектаров. Как отмечает краевое министерство лесного хозяйства, большая часть пожаров происходит в труднодоступной зоне.

Читайте ранее в этом сюжете: Площадь лесных пожаров в Красноярском крае растёт

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Лесные пожары — 2019
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