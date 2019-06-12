Среда, 12 Июня 2019 года
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Четыре человека погибли в ДТП в Краснодарском крае

Происшествия

Их личности устанавливаются

Краснодар, 12 июня 2019, 04:16 — REGNUM  Четыре человека погибли в результате столкновения двух легковых автомобилей под Геленджиком, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Сообщается, что в районе 20:02 по московскому времени произошло лобовое столкновение двух «легковушек» вблизи поселке Тешебс. В одном из автомобилей погибли три человека, во втором — один. В настоящее время правоохранители проводят проверку произошедшего, а также устанавливают личности погибших.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 июня в Москве на Кутузовском проспекте столкнулись шесть автомобилей. В результате ДТП погиб один человек, еще двое получили незначительные травмы.

Читайте ранее в этом сюжете: Шесть автомобилей столкнулись на Кутузовском проспекте в Москве

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Дорожно-транспортные происшествия
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