Среда, 12 Июня 2019 года
03:48:03 МСК

Во Франции освободили заложников, захваченных в тюрьме

Происшествия

Злоумышленник арестован

Париж, 12 июня 2019, 03:47 — REGNUM  Освобождены оба заложника, ранее захваченные злоумышленником во французской тюрьме, заявила глава минюста Франции Николь Беллубе на своей странице в Twitter.

«Ситуация с захватом заложников в тюрьме Конде-сюр-Сарт закончилась. Выражаю благодарность тюремной администрации и спецподразделениям полиции за их работу. Я обещаю свою поддержку надзирателям», — заявила она.

Телеканал BFMTV отмечает, что злоумышленника арестовали и поместили под стражу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее во французской тюрьме Конде-сюр-Сарт в департаменте Орн заключенный захватил двух заложников — стажера и надзирателя. По некоторым данным, злоумышленник ранее уже брал заложников, за что и был помещен в Конде-сюр-Сарт.

Читайте ранее в этом сюжете: Во французской тюрьме заключенные захватили заложников

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Происшествия в местах лишения свободы
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить