Во Франции освободили заложников, захваченных в тюрьме

Париж, , 03:47 — REGNUM Освобождены оба заложника, ранее захваченные злоумышленником во французской тюрьме, заявила глава минюста Франции Николь Беллубе на своей странице в Twitter.

«Ситуация с захватом заложников в тюрьме Конде-сюр-Сарт закончилась. Выражаю благодарность тюремной администрации и спецподразделениям полиции за их работу. Я обещаю свою поддержку надзирателям», — заявила она.

Телеканал BFMTV отмечает, что злоумышленника арестовали и поместили под стражу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее во французской тюрьме Конде-сюр-Сарт в департаменте Орн заключенный захватил двух заложников — стажера и надзирателя. По некоторым данным, злоумышленник ранее уже брал заложников, за что и был помещен в Конде-сюр-Сарт.

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