Среда, 12 Июня 2019 года
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Шесть автомобилей столкнулись на Кутузовском проспекте в Москве

Происшествия

Погиб один человек, еще двое получили ранения

Москва, 12 июня 2019, 03:46 — REGNUM  На Кутузовском проспекте в Москве произошло массовое ДТП с участием шести автомобилей, сообщает пресс-служба столичного ГИБДД.

Сообщается, что в результате аварии погиб один человек, еще двое получили легкие травмы. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, выясняющие причины и обстоятельства ДТП. Отмечается, что движение по шоссе в настоящий момент восстановлено.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 июня на 201-м километре трассы М-4 «Дон» грузовой автомобиль врезался в колонну автомобилей МЧС, совершавших техническую остановку. В результате аварии пять сотрудников МЧС были госпитализированы. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Читайте ранее в этом сюжете: В Тульской области возбуждено дело после ДТП с участием колонны МЧС

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Дорожно-транспортные происшествия
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