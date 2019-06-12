Среда, 12 Июня 2019 года
01:18:38 МСК

В Петербурге потушили пожар в ангаре с полимерной продукцией

Происшествия

Информации о пострадавших не поступало

Санкт-Петербург, 12 июня 2019, 01:18 — REGNUM  Пожар, возникший на территории предприятия по производству полимерной продукции в поселке Металлострой в Санкт-Петербурге, был ликвидирован, сообщают «Невские Новости».

Сообщается, что сигнал о возгорании на территории предприятия поступил спасателям в 19:17 по московскому времени. На тот момент огнем была охвачена продукция предприятия на открытой площадке и в ангаре, общая площадь возгорания составила около 270 квадратных метров.

В тушении пожара принимали участие 82 человека личного состава и 16 единиц спецтехники. К 23:19 мск пожар был ликвидирован. Информации о пострадавших не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 июня в поселке Торфопредприятия подмосковного Королёва произошел пожар в здании пилорамы. Пожарным удалось ликвидировать возгорание менее чем за час. В результате происшествия пострадавших не было.

Читайте ранее в этом сюжете: В Подмосковье ликвидирован крупный пожар на пилораме

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Пожары и взрывы на предприятиях
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить