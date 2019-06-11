На учениях Балтийского флота погиб морской пехотинец

Калининград, 11 июня 2019, 22:24 — REGNUM На учениях по высадке десанта погиб морской пехотинец одной из частей Балтийского флота, сообщает 11 июня «Интерфакс» со ссылкой на неназванный источник.
По информации агентства, несчастный случай произошёл из-за неисправности бронетранспортёра, который затонул, не доплыв до берега.
Один из морских пехотинцев из экипажа бронемашины не успел выбраться наружу и погиб.
Трагедия произошла на полигоне «Хмелевка» в Калининградской области.
Агентство утверждает, что военное следственное управление по Балтийскому флоту возбудило уголовное дело.
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