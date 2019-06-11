СМИ: На юго-востоке Йемена взорван нефтяной трубопровод

Сана, , 21:50 — REGNUM На юго-востоке Йемена в провинции Шабва неизвестные лица взорвали нефтепровод, ведущий к одному из портов на побережье Аравийского моря, сообщает 11 июня РИА Новости со ссылкой на местные власти.

Администрация провинции утверждает, что подрыв нефтепровода осуществлен неопознанными боевиками неизвестной принадлежности.

Местные силовики пытаются преследовать группу боевиков.

Напомним, на территории Йемена с 2014 года продолжается вооруженный конфликт между правительством и повстанцами-хуситами. С марта 2015 года на стороне правительства воюют контингенты из коалиции арабских стран, возглавляемой Саудовской Аравией.

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