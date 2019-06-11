В Тульской области возбуждено дело после ДТП с участием колонны МЧС

Тула, , 21:26 — REGNUM В Тульской области возбуждено уголовное дело по факту ДТП с участием автомобилей МЧС, в результате которого пострадали пять сотрудников ведомства. Об этом 11 июня сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление МВД.

Уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью».

Сообщается, что в ближайшее время может быть решён вопрос об избрании меры пресечения водителю грузовика, врезавшегося в автомобили МЧС.

Как передавало ИА REGNUM, накануне утром на 201-м километре трассы М-4 «Дон» грузовая фура Volvo врезалась в автомобили колонны МЧС, которая совершила техническую остановку по пути в Керчь. В результате аварии пять сотрудников МЧС были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

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