В стене пострадавшего в Нижнем Тагиле дома — сквозные трещины

Нижний Тагил, Свердловская область, , 21:23 — REGNUM В одной из частей несущей стены дома в свердловском Нижнем Тагиле обнаружены сквозные трещины. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе мэрии.

Визуальное обследование седьмого подъезда пятиэтажки провели специалисты муниципального предприятия «Тагилгражданпроект» при участии других специализированных организаций. Выяснилось, что также там повреждены инженерные сети, а лестничные марши и перекрытия имеют дефекты.

Теперь предстоит лабораторное обследование подъезда. Затем будет разработана документация на капитальный ремонт и проведены сами ремонтные работы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, взрыв произошёл вечером 10 июня в подъезде дома на Черноисточинском шоссе, 42. Один человек погиб.

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