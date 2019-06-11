Вторник, 11 Июня 2019 года
21:24:18 МСК

В стене пострадавшего в Нижнем Тагиле дома — сквозные трещины

Происшествия

Подъезд ждёт дополнительное обследование и капитальный ремонт

Нижний Тагил, Свердловская область, 11 июня 2019, 21:23 — REGNUM  В одной из частей несущей стены дома в свердловском Нижнем Тагиле обнаружены сквозные трещины. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе мэрии.

Визуальное обследование седьмого подъезда пятиэтажки провели специалисты муниципального предприятия «Тагилгражданпроект» при участии других специализированных организаций. Выяснилось, что также там повреждены инженерные сети, а лестничные марши и перекрытия имеют дефекты.

Теперь предстоит лабораторное обследование подъезда. Затем будет разработана документация на капитальный ремонт и проведены сами ремонтные работы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, взрыв произошёл вечером 10 июня в подъезде дома на Черноисточинском шоссе, 42. Один человек погиб.

Читайте ранее в этом сюжете: Названа предварительная причина взрыва газа в Нижнем Тагиле

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Взрывы бытового газа
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить