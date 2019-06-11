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Собянин похвалил МВД за быстрый разбор дела Голунова

Происшествия

Запись появилась в Twitter

Собянин похвалил МВД за быстрый разбор дела Голунова
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Сергей Собянин

Москва, 11 июня 2019, 20:41 — REGNUM  Мэр Москвы Сергей Собянин опубликовал слова благодарности в адрес МВД за расследование дела журналиста Ивана Голунова. Об этом глава столицы 11 июня написал в Twitter.

«Надо отдать должное ГУВД и МВД: в очень сжатые сроки и беспристрастно проведено расследование по делу Ивана Голунова. Журналист отпущен на свободу, ряд должностных лиц наказаны», — говорится в сообщении.

По словам мэра, расследование должно быть продолжено — «так же беспристрастно». Собянин выразил уверенность, что «так и будет».

Как сообщало ИА REGNUM, 12 июня в Москве планируют провести несогласованный марш в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова. 6 июня он был задержан по подозрению в покушении на сбыт наркотиков. При себе у работника СМИ нашли пакеты с наркотиками.

Позднее экспертиза не нашла в анализах журналиста присутствия наркотических веществ. А на упаковке с запрещёнными веществами обнаружили ДНК других людей.

В результате уголовное преследование Ивана Голунова решёно прекратить. Глава МВД Владимир Колокольцев попросил президента Владимира Путина уволить двух генералов из-за случившегося. А мэрия столицы, несмотря на разногласия, согласовала проведение марша 12 июня.

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Дело журналиста Голунова
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