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В астраханском аэропорту сел самолёт с неисправным двигателем

Происшествия

О ЧП стало известно только на следующий день

В астраханском аэропорту сел самолёт с неисправным двигателем
Самолет авиакомпания S7

Астрахань, 11 июня 2019, 19:47 — REGNUM  В аэропорту Астрахани 10 июня пассажирское судно Airbus A-319 компании S7 совершило аварийную посадку, сообщает РБК.

Самолёт выполнял рейс Москва — Астрахань. Во время снижения у него отключился один из двигателей. Посадка тем не менее прошла успешно, пострадавших нет. На борту находились 89 пассажиров и шесть членов экипажа.

Причины отключения двигателя выясняются.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 11 июня в Брянске из-за неисправности двигателя был задержан рейс в Сочи. За пассажирами отправляли резервный борт из Краснодара. Рейс выполнял самолёт Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Азимут».

Читайте ранее в этом сюжете: В Брянске задержан рейс в Сочи самолетом Sukhoi Superjet 100

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Происшествия в аэропортах
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