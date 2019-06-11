«Волжское пароходство» поможет в расследовании пожара в порту Махачкалы

Нижний Новгород, , 19:23 — REGNUM Судоходная компания «Волжское пароходство», являющаяся владельцем танкера «ВФ — 16», на котором произошел пожар в порту Махачкалы, окажет всемерную поддержку в расследовании причин пожара и ситуации в акватории. Об этом сообщили в компании.

Руководством компании принято решение об оказании материальной помощи семьям погибших и пострадавших членов экипажа.

«Состояние одного из членов экипажа стабильно тяжёлое, двоих — удовлетворительное, им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Я держу ситуацию на личном контроле», — заверил глава компании Юрий Гильц.

Согласно данным ЕГРЮД (Единого государственного реестра юридических лиц) АО «Судоходная компания Волжское пароходство» («Волга-флот») зарегистрировано в 1994 году, реорганизовано в 2002 году. Компания осуществляет деятельность в сфере морского грузового транспорта. Уставный капитал — 1,174 млрд рублей. АО «Волга-флот» входит в VBTH — судоходный дивизион международной транспортной группы UCL Holding. Выполняет грузовые перевозки на внутренних водных путях России, в сообщении «река-море» и международных морских направлениях. В навигацию работают более 200 судов сухогрузного и танкерного флота.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 11 июня хлопок газовоздушной смеси произошёл в машинном отделении танкера Махачкалинского морского торгового порта во время перекачки нефтепродуктов. Были обнаружены тела троих погибших. Троих пострадавших с серьезными ожогами доставили в республиканскую клиническую больницу. Состояние одного человека оценивается как крайне тяжёлое, у него 95% ожогов поверхности тела.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

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