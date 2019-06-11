В катере, поднятом спасателями со дна Дуная, найдены ещё четверо погибших

Будапешт, , 19:22 — REGNUM Венгерские спасатели достали из-под воды катер, ранее затонувший на реке Дунай, 11 июня передает агентство Reuters.

По словам представителя венгерской полиции Кристофа Галя, в катере были обнаружены тела ещё четверых туристов, ранее считавшихся пропавшими без вести.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 мая в Будапеште теплоход Viking Sigyn столкнулся с прогулочным катером. 19 туристов из Южной Кореи на борту катера погибли, семеро считались пропавшими без вести.

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