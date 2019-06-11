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Сбиты насмерть. В Турции погибли два туриста из России

Происшествия

Мужчина и его жена погибли под колёсами автомобиля в Анталье

Аланья, Турция, 11 июня 2019, 18:25 — REGNUM  Два российских гражданина, муж и жена, сбиты насмерть автомобилем в одном из населённых пунктов турецкой Антальи, сообщает 11 июня РИА Новости со ссылкой на генконсульство РФ в этой провинции Турции.

По данным российских дипломатов, погибшие мужчина и женщина приехали в Турцию на отдых вместе со своей 15-летней дочерью.

В населённом пункте Махмутлар недалеко от Аланьи они были сбиты автомобилем и скончались от полученных травм. Турецкие власти утверждают, что виновник ДТП уже находится под стражей.

Подробности трагедии выясняются.

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Происшествия с гражданами России за границей
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