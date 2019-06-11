Шесть пострадавших остаются в больнице после взрывов на заводе в Дзержинске

Нижний Новгород, , 17:25 — REGNUM 12 пострадавших при взрывах на оборонном заводе ГосНИИ «Кристалл» в Дзержинске выписали из больницы. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве Нижегородской области.

В настоящее время на лечении остаются еще шесть человек, их состояние медики оценивают как близкое к удовлетворительному.

Напомним, вечером 1 июня было принято решение о выделении материальной помощи в размере 150 тыс. рублей каждому из госпитализированных после взрывов в Дзержинске.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 1 июня на территории оборонного завода ГосНИИ «Кристалл» в Дзержинске прогремели три взрыва с последующим возгоранием. Взрывы произошли в цехе по производству тротила. Площадь пожара составила 800 кв. метров непосредственно на площадке завода и 400 кв. метров в лесном массиве. Разрушено пять зданий — три складских и два производственных. По словам замминистра МЧС Виктора Яцуценко, после инцидента за медицинской помощью обратились 116 человек, 18 из которых госпитализированы.

Взрывной волной повреждены 914 окон в 309 жилых домах, в 55 детских садах повреждены 228 окон, в 32 школах из 33 — 131 окно.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов»). Также расследованием причин взрывов занимается специальная комиссия АО «Спецхимия». Накануне стало известно, что к расследованию причин аварии подключилось Волжско-Окское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор).

В ходе совещания с членами правительства, которое провел президент России Владимир Путин, глава МЧС РФ Евгений Зиничев рассказал, что ещё 4 апреля на данном заводе произошла похожая ситуация — сдетонировали взрывчатые вещества с последующим разрушением производственного здания.

Тогда же была проведена комплексная проверка по контролю за соблюдением требований пожарной безопасности. Проверка выявила 35 нарушений, было вручено предписание по их устранению. Был установлен срок устранения нарушений — до 26 августа. Но новое ЧП произошло раньше — 1 июня.

Читайте ранее в этом сюжете: Роскомнадзор удалил часть фейковых сообщений о взрывах в Дзержинске