Грабёж ювелирного магазина в Тюмени не покрыл долгов уральского бизнесмена

Тюмень, , 17:20 — REGNUM В Тюмени перед судом предстанет группа мужчин, обвиняемых в грабеже ювелирного магазина в 2015 году. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Из материалов уголовного дела следует, что в конце 2014 года уроженец ХМАО 1976 года рождения приехал в Тюмень. До этого он в ямальском городе Ноябрьске занимался бизнесом, который пошёл неудачно и предприниматель нажил долгов на 20 млн рублей. В июне 2015 года он решил поправить материальное положение, совершив разбойное нападение на ювелирный магазин в Тюмени.

К совершению преступления он привлёк своего знакомого 1989 года рождения, который у него в Ноябрьске арендовал помещение под автомойку. Тот в свою очередь привлёк работника автомойки 1993 года рождения и еще одного человека, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

Преступление было совершено 20 июня 2015 года. Добычей криминального квартета стали ювелирные изделия, деньги, ноутбук и видеорегистратор общей стоимостью почти 6 млн рублей. После чего они уехали в Екатеринбург, где продали золотые украшения.

Затем в столице Среднего Урала трое фигурантов тюменского разбоя, действуя разным составом и с другими сообщниками, в период с сентября 2015 года по апрель 2016 года совершали нападения на ювелирный магазин, склад с компьютерной техникой, банкомат. Ими же был ограблен ювелирный магазин в Перми. Общая сумма похищенного составила более 10 млн рублей. Двое из них были схвачены полицией после неудачного нападения на банкомат. Третий — при нападении на екатеринбургский магазин и в сентябре 2016 года. Все они отбывают сроки заключения и были этапированы в Тюмень по объединившему их первому громкому делу.

Мужчины обвиняются по степени участия по п. «б» ч.4 и ч. 3 ст.33 п. «б» ч. 4 ст. 162 УК РФ («Разбой»). Прокуратура направила материалы дела в Центральный районный суд Тюмени.