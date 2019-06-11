Бывшим брянским оперативникам грозит срок за допрос «с пристрастием»

Брянск, , 16:41 — REGNUM В Брянске бывшие высокопоставленные сотрудники уголовного розыска предстанут перед судом за причинение тяжкого вреда здоровью задержанным. О передаче дела в суд 11 июня сообщила пресс-служба Следственного управления Следственного комитета РФ по Брянской области.

Бывшие сотрудники правоохранительных органов обвиняются в превышении должностных полномочий, с применением насилия, в том числе с причинением тяжких последствий (п. «а, в» ч.3 ст. 286 УК РФ), а также в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека и повлекшего за собой потерю органа (п. «а» ч.3 ст. 111 УК РФ).

По версии следствия, утром 16 июля 2018 года заместитель начальника уголовного розыска и начальник одного из отделений данного отдела применили насилие к подозреваемому в поджоге мужчине: при «допросе» задержанного избивали руками и ногами. В результате 30-летний мужчина был доставлен в больницу, где ему пришлось удалить селезенку. В ходе следствий также стало известно ещё об одном случае — в январе 2018 года один из оперативников избил 20-летного парня, подозреваемого в краже ювелирных изделий.

Отметим, в октябре 2018 года областной суд Бежицкого райотдела полиции продлил арест бывшего оперуполномоченного, который обвиняется в том, что сфальсифицировал доказательства по уголовному делу, заставив невиновного признаться в хранении боеприпасов. После разоблачения бывший сотрудник правоохранительных органов был отправлен в СИЗО.