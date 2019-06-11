Огромный груз кокаина прибыл в Петербург из Эквадора вместе с консервами

Санкт-Петербург, , 16:36 — REGNUM В Морском порту Санкт-Петербурга в прибывшем из Эквадора контейнере обнаружено и изъято 400 кг кокаина. На преступном рынке наркотиков общая стоимость изъятого «товара» составляет порядка 4,5 млрд рублей. Об этом сообщила 11 июня Федеральная таможенная служба РФ.

Из незаконного оборота изъято более 2,5 млн доз наркотика, подсчитали в ФТС.

Вскрыв прибывшие упаковки с консервами, таможенники и сотрудники правоохранительных органов обнаружили полимерные мешки, в которых находились прямоугольные брикеты массой около 1 кг каждый со спрессованным кокаином, что уже подтвердила экспертиза.

«Оперативные подразделения ФТС России и МВД России проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий для установления лиц, причастных к данному каналу контрабанды наркотических средств», — заявили в таможенной службе.

Напомним, в январе 2019 года особо крупная партия южноамериканского кокаина была изъята из незаконного оборота в Санкт-Петербурге. Ее вес составил около 50 килограммов, а стоимость — порядка 500 млн рублей. Тогда кокаин прибыл в Петербург по морю вместе с грузом бананов.

В структуре петербургской преступности четверть криминала приходится на преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. Ситуация с незаконным потреблением и оборотом наркотиков в Петербурге является тревожной, считает глава города Александр Беглов.

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