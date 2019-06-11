В ростовском посёлке снесут дом, разрушенный при взрыве газа

Каменский район, Ростовская область, , 16:01 — REGNUM Многоквартирный дом в посёлке Чистоозёрный Каменского района (Ростовская область) восстановлению не подлежит. Взамен утраченного имущества пострадавшим жильцам власти приобретут новые квартиры. На эти цели направлено около 24 млн рублей, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе донского губернатора 11 июня.

Специальная комиссия, обследовавшая здание после взрыва бытового газа, пришла к выводу, что проживать в уцелевших квартирах опасно. Дом будет снесён.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев распорядился предоставить новое благоустроенное жильё собственникам 16 квартир. Справить новоселье жильцы должны до конца текущего года.

ИА REGNUM ранее сообщало, что взрыв бытового газа в одной из квартир многоквартирного жилого дома, расположенного по улице Ленина, 35, произошёл в ночь на 12 мая. В результате ЧП погибли мужчина и ребёнок. Ещё два человека были госпитализированы.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

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