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Ростовские силовики разоблачили фирму в контрабанде военной продукции

Происшествия

Сотрудники компании «Россервис» признаны виновными

Новочеркасск, Ростовская область, 11 июня 2019, 15:47 — REGNUM  Сотрудники новочеркасской компании «Россервис» (Ростовская область) предстали перед судом за незаконный ввоз на территорию Российской Федерации продукции военного назначения. Об этом сообщает пресс-служба управления ФСБ России по Ростовской области.

Не имея лицензии, фирма заключила контракт с одним из предприятий российского оборонно-промышленного комплекса на капитальный ремонт приборов радиационной и химической разведки. Закупка комплектующих к приборам была организована под видом «демилитаризованных» изделий военной техники.

На скамье подсудимых оказалось четверо человек. Коммерсанты признаны виновными в совершении преступления по статье «Контрабанда» (ст. 226.1 УК РФ). Только один из фигурантов уголовного дела получил реальный срок — 5,5 года лишения свободы, остальные приговорены к условному заключению.

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Контрабанда и борьба с ней
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