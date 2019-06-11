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Бывший главный архитектор Воронежа освобожден по УДО

Происшествия

Суд выпустил Антона Шевелёва

Воронеж, 11 июня 2019, 15:32 — REGNUM  Бывший главный архитектор Воронежа Антон Шевелев, осужденный за получение взятки, будет отпущен из колонии условно-досрочно. Решение об этом 11 июня принял Центральный суд Воронежа, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в суде.

Андрей Шевелев был задержан в январе 2017 года по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Как позже установил суд, Шевелев получил от представителя коммерческой фирмы 990 тыс. рублей.

В августе 2018 года суд признал чиновника виновным и назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы общего режима и штрафу в 7,1 млн рублей.

Отметим, что защита Шевелева ранее выходила с ходатайством об УДО для подопечного, но тогда суд отказался отпускать бывшего чиновника.

Читайте ранее в этом сюжете: Бывший главный архитектор Воронежа не смог выйти на волю досрочно

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