В Турции «нейтрализовали» члена РПК — СМИ

Анкара, , 15:36 — REGNUM Правоохранительные органы Турции «нейтрализовали» члена Рабочей партии Курдистана Фелата Кокакая, находившегося в розыске. Об этом 11 июня сообщает Anadolu Ajansi.

Разыскиваемый был «нейтрализован» в числе пятерых повстанцев на юго-востоке страны в провинции Диярбакыр. За его голову назначалась награда в размере $51 тыс. 654.

Термин «нейтрализован» используется турецкими военными по отношению не только к ликвидированному противнику, а также попавшемуся в плен или сдавшемуся добровольно.

Напомним, Рабочая партия Курдистана считается в Турции террористической организацией, и ее деятельность на территории страны запрещена. Курды сражаются за право обладания собственной автономией в рамках государства.

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