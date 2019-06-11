В Брянске задержан рейс в Сочи самолетом Sukhoi Superjet 100

Брянск, , 14:42 — REGNUM Вылет авиарейса Брянск — Сочи задержан, за пассажирами направлен резервный борт из Краснодара, об этом сообщается на официальной странице международного аэропорта «Брянск» 11 июня.

Вылет самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Азимут» из Брянска в Сочи в расписании значится на 10:45, однако вылет пришлось отложить. Как сообщил «Брянским новостям» генеральный директор аэропорта Александр Сай, такое решение экипаж самолета принял из-за обнаружения неисправности в системе запуска двигателя.

В аэропорту добавили, что из Краснодара направлен резервный борт, который доставит пассажиров в Сочи.

Отметим, что пристальное внимание к самолетам Sukhoi Superjet 100 связано с трагедией в аэропорту «Шереметьево» 5 мая — тогда при жёсткой посадке и последующем пожаре пассажирского лайнера погиб 41 человек