В Днепропетровске в подземном переходе задержали женщину с гранатами

Днепропетровск, Украина, , 13:54 — REGNUM В Днепропетровске сотрудники правоохранительных органов задержали женщину, подозреваемую в торговле оружием, заявили 11 июня в пресс-службе нацполиции Днепропетровской области.

Полицейские задержали подозреваемую в подземном переходе. При ней оказались две гранаты Ф-1 с запалами. По месту жительства женщины были обнаружены два гранатомёта РПГ-26.

Изъятое оружие передано на экспертизу.

Также выяснилось, что задержанная имеет судимость по статье «сбыт наркотиков».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Верховной рады Нестор Шуфрич заявил, что незаконное оружие у жителей Украины можно выкупить, однако для этого понадобится около $2 млрд.

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