Травмировавшие детей сараи в Нижнем Новгороде снесут за счет администрации

Нижний Новгород, 11 июня 2019, 13:45 — REGNUM Прокуратура Нижегородской области установила, что сараи, расположенные по бульвару Заречному, которые обрушились в начале мая, размещены в отсутствии правовых оснований. Об этом ИА REGNUM сообщили в надзорном органе.
Выявление и демонтаж подобных объектов входит в компетенцию органов местного самоуправления, подчеркнули в прокуратуре.
Принять соответствующие меры должна была администрация Ленинского района Нижнего Новгорода. Сейчас в адрес органа власти внесено представление, которое находится в стадии рассмотрения.
«Из бюджета города районной администрации выделены денежные средства на снос сараев», — заключили в ведомстве.
Как сообщало ранее ИА REGNUM, сараи расположены на бульваре Заречный около дома 7а. Объекты были неэксплуатируемыми.
О частичном обрушении стало известно 7 мая. Из-под завалов прибывшие на место спасатели извлекли двух мальчиков. Детей передали медикам, они были госпитализированы в Нижегородскую областную детскую клиническую больницу.
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