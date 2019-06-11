Вторник, 11 Июня 2019 года
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Травмировавшие детей сараи в Нижнем Новгороде снесут за счет администрации

Происшествия

Двое мальчиков пострадали при частичном обрушении

Нижний Новгород, 11 июня 2019, 13:45 — REGNUM  Прокуратура Нижегородской области установила, что сараи, расположенные по бульвару Заречному, которые обрушились в начале мая, размещены в отсутствии правовых оснований. Об этом ИА REGNUM сообщили в надзорном органе.

Выявление и демонтаж подобных объектов входит в компетенцию органов местного самоуправления, подчеркнули в прокуратуре.

Принять соответствующие меры должна была администрация Ленинского района Нижнего Новгорода. Сейчас в адрес органа власти внесено представление, которое находится в стадии рассмотрения.

«Из бюджета города районной администрации выделены денежные средства на снос сараев», — заключили в ведомстве.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, сараи расположены на бульваре Заречный около дома 7а. Объекты были неэксплуатируемыми.

О частичном обрушении стало известно 7 мая. Из-под завалов прибывшие на место спасатели извлекли двух мальчиков. Детей передали медикам, они были госпитализированы в Нижегородскую областную детскую клиническую больницу.

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Обрушения зданий
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