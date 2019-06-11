Счета ОАО «Воронежтрубопроводстрой» арестованы из-за долга в 95 млн рублей

Воронеж, , 13:45 — REGNUM Объекты недвижимости, а также расчетные счета ОАО «Воронежтрубопроводстрой» арестованы в качестве обеспечительной меры в рамках уголовного дела о невыплате заработной платы. Речь идет о задолженности в 95 млн рублей, сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник руководителя СУ СКР по Воронежской области Елена Мануковская.

Как считает следствие, директор ОАО «Воронежтрубопроводстрой» в течение нескольких месяцев не платил зарплату более 450 сотрудникам предприятия. Сумма долга достигла 95 млн рублей.

«В целях восстановления нарушенных конституционных прав граждан, в части оплаты труда, а также обеспечения обязательств перед кредиторами общества, следствием приняты необходимые меры обеспечительного характера, в порядке, предусмотренном ст. 115 УПК РФ, наложен арест на объекты недвижимости предприятия, рыночная стоимость которых сопоставима с размером общей задолженности. Кроме того, наложен арест на расчетные счета указанной организации и подозреваемого», — сообщили в СК.

На данный момент следователи совместно с судебными приставами обеспечили поступление на счет ФССП России по Воронежской области более 51 млн рублей, их в ближайшее время планируется направить на погашение задолженности по заработной плате. Оставшиеся долги обещают выплатить к началу июля, за счет дебиторской задолженности.

Как сообщало ИА REGNUM, генеральным директором ОАО «Воронежтрубопроводстрой» является депутат Воронежской областной думы Василий Шипилов («Единая Россия»). Ему же принадлежит 85,9% акций предприятия. В отношении генерального директора предприятия и ответственных должностных лиц ранее было возбуждено свыше 12 дел об административных правонарушениях, общая сумма штрафов превышает 100 тыс. рублей. В мировой суд прокуроры направили более 200 заявлений о взыскании начисленной, но не выплаченной заработной платы на общую сумму более 20 млн руб. Добавим, что доход самого Шипилова за 2018 год, по данным декларации о доходах составил 6,2 млн рублей, доход его супруги — почти в десять раз больше, 60,5 млн рублей.

В начале июня решением Воронежского арбитражного суда в отношении ОАО «Воронежтрубопроводстрой» введена процедура наблюдения.

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