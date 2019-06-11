Названа предварительная причина взрыва газа в Нижнем Тагиле

Нижний Тагил, Свердловская область, , 13:33 — REGNUM Хлопок газа в квартире дома на Черноисточинском шоссе Нижнего Тагила мог произойти из-за ненадлежащей эксплуатации газового оборудования. Эта информация предварительная, сообщили журналистам в пресс-службе областного управления СКР.

Сейчас по факту произошедшего идёт доследственная проверка. Для того, чтобы установить причину смерти 27-летнего гражданина, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вечером 10 июня в квартире на четвёртом этаже раздался взрыв газа. Затем начался пожар.

Находившийся в квартире молодой человек был выброшен взрывной волной с четвёртого этажа. Утром 11 июня он скончался в больнице, так и не придя в сознание.

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