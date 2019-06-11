Дело директора департамента архитектуры в Сочи довели до суда

Краснодар, , 13:14 — REGNUM Уголовное дело в отношении директора департамента архитектуры, градостроительства и благоустройства администрации города, обвиняемого в халатности, передано в суд для рассмотрения по существу, сообщила 11 июня пресс-служба Следственного комитета РФ.

По данным следствия, в феврале 2018 года одна из строительных организаций обратилась в администрацию Сочи для получения разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома в Адлерском районе. Несмотря на то, что при строительстве дома были допущены нарушения, являющиеся основанием для отказа в выдаче разрешения, директор департамента, не проведя фактическую проверку состояния объекта, лист согласования к разрешению на ввод в эксплуатацию, подписал. Впоследствии собственно разрешение на ввод объекта подписал первый заместитель главы администрации МО город-курорт Сочи Мугдин Чермит — он уже признан судом виновным в превышении служебных полномочий.

В итоге, из-за действий чиновников, многоквартирный дом, построенный с существенными нарушениями, получил легальный статус.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2018 года прошли массовые задержания чиновников, связанных со строительной сферой, а также застройщиков. Приговор в отношении Чермита был вынесен в апреле этого года — суд приговорил его к двум годам трем месяцам в колонии-поселении.

Читайте ранее в этом сюжете: Первый вице-мэр Сочи отправится в колонию-поселение