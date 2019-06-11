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В Сочи пьяный полицейский сбил на переходе двух девушек и скрылся

Происшествия

Следователи проводят проверку

Сочи, Краснодарский край, 11 июня 2019, 12:26 — REGNUM  В Сочи следователи устанавливают обстоятельства ДТП, в результате которого пострадали две 16-летние девушки, сообщает 11 июня главное следственное управление СКР по Краснодарскому краю.

По данным следствия, вечером 10 июня сотрудник МВД, приближаясь на автомобиле к не регулируемому пешеходному переходу, допустил наезд на девушек, которые переходили проезжую часть по переходу.

Девушки с различными повреждениями были доставлены в больницу, сейчас им оказывается необходимая помощь. Водитель скрылся с места ДТП, однако позже его местонахождение было установлено. Медицинское освидетельствование установило, что полицейский находился в состоянии алкогольного опьянения.

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В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чувашии возбудили уголовное дело в отношении сотрудника полиции, которого подозревают в гибели пешехода. По данным следствия, в момент совершения аварии полицейский находился в состоянии алкогольного опьянения.

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Дорожно-транспортные происшествия
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