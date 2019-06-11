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МВД опровергло гибель выпускника в ходе конфликта в чеченской школе

Происшествия

Юноша 2001 года рождения скончался из-за поражения электрическим током

Грозный, 11 июня 2019, 12:37 — REGNUM  Информация о том, что выпускник 11 класса из города Урус-Мартана погиб в ходе драки в одной из школ, не соответствует действительности. Об этом сообщает 11 июня пресс-служба МВД по Чечне.

В полиции уточнили, что юноша 2001 года рождения скончался 9 июня из-за поражения электрическим током. Он получил смертельные повреждения, пытаясь подтянуться на столбе высоковольтной линии.

Трагедия произошла на южной окраине Урус-Мартана. По факту гибели юноши проводится проверка.

Сообщения о гибели выпускника в ходе школьного конфликта появились 10 июня в сетевых СМИ после публикации видеоролика с массовой дракой молодых людей. Как сообщало ИА REGNUM, СКР организовал доследственную проверку по факту драки, произошедшей на территории одной из школ в Грозном.

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Происшествия в учебных заведениях
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