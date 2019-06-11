Генпрокуратура РФ подсчитала ущерб от преступлений в 2019 году

Москва, , 12:13 — REGNUM В России за первые четыре месяца 2019 года ущерб от преступлений составил 232,5 млрд рублей, это на 25% меньше аналогичного показателя прошлого года, сообщили 11 июня в пресс-службе Генеральной прокуратуры РФ.

«Снизился на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года ущерб от преступлений, составив 232,5 млрд рублей», — сообщили РИА Новости в Генпрокуратуре.

Отмечается, что за указанный период в стране было совершено почти 667 тыс. преступлений, это на 3% больше, чем за аналогичный период 2018 года. При этом самый значительный рост (+55,2%) показали преступления, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационных технологий (77,1 тыс.).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что в 2018 году российские прокуроры внесли значимый вклад в борьбу с криминалом, экстремизмом и коррупцией. За год прокурорами было рассмотрено порядка 5 млн жалоб.

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