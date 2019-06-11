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Названа возможная причина гибели рыбы в водоеме в Москве

Происшествия

Высокая температура могла привести к недостатку кислорода в воде

Москва, 11 июня 2019, 12:12 — REGNUM  У рыбы, погибшей на Борисовских прудах в Москве, каких-либо заболеваний не выявлено. Об этом сообщили агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей.

В департаменте отметили, что жара, установившаяся в последние дни в столичном регионе, может быть причиной гибели рыбы на Борисовских прудах.

По мнению специалистов, высокая температура могла привести к недостатку кислорода в воде.

«Ветеринары не выявили у рыбы (на Борисовских прудах) заболеваний», — говорится в сообщении департамента.

Ранее в Гидрометцентре России сообщили, что 9 июня в Москве был побит температурный рекорд 1999 года.

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