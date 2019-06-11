В Чебоксарах осудили директора стройфирмы, возводившей дом-долгострой

Чебоксары, , 12:11 — REGNUM В Чебоксарах вынесен приговор в отношении директора строительной компании ООО «Кратонстрой», которого обвиняли в мошенничестве. Данная компания возводила 68-квартирный дом по улице Гражданская и признана судом банкротом. Как сообщили ИА REGNUM, злоумышленник предложил потерпевшему заключить договоры прав требования и договор участия в долевом строительстве, которые не планировал исполнять. Ущерб оценён в 4,6 млн рублей.

Ленинским районным судом Чебоксар рассмотрено уголовное дело в отношении директора строительной компании «Кратонстрой». Он обвинялся в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

«В апреле 2015 года подсудимый, используя служебное положение и не намереваясь исполнять условия договора, предложил потерпевшему заключить с возглавляемой им организацией договор уступки прав требования и договор участия в долевом строительстве жилого дома по улице Гражданская, 6 в Чебоксарах на фактическое приобретение однокомнатной и трёхкомнатной квартир. При этом он не предоставил в Управление Росреестра договор страхования гражданской ответственности застройщика, а также внёс изменения в проектную документацию дома, в результате чего приобретаемые объекты утратили свои первоначальные характеристики и лишили потерпевшего права на их государственную регистрацию», — говорят в надзорном ведомстве.

Ущерб, нанесённый потерпевшему, превысил 4,6 млн рублей.

Руководитель строительной организации привлечен к уголовной ответственности за мошенничество. Суд назначил ему три года лишения свободы условно. Приговор суда в законную силу не вступил.

Как сообщало ИА REGNUM, решением Арбитражного суда Чувашии в августе 2018 года в отношении ООО «Кратонстрой» была введена процедура наблюдения, 15 апреля 2019 года (резолютивная часть) общество признано банкротом, конкурсное производство открыто до 15 октября 2019 года. Ранее с заявлением о привлечении к субсидиарной ответственности контролирующих лиц должника обратился в суд временный управляющий. Он потребовал привлечь к ответственности четыре физлица и одно юридическое лицо. Размер ответственности — 140 010 616,97 рублей

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